Dopo 336 minuti di astinenza, Lautaro Martinez ha ritrovato il gol in campionato (non segnava dal 2 ottobre contro il Sassuolo). Dopo aver messo a segno il momentaneo 3-1 sul Napoli, a conclusione di un perfetto assist di Correa, si è rivolto ai tifosi scusandosi per l'errore dal dischetto nel derby contro il Milan. Nel post partita spiega: "Ho sbagliato qualcosa e non segnavo da quasi un mese, ma io lavoro sempre per l'Inter"

