Buone notizie per Pioli: Mike Maignan sta bruciando lo tappe e si avvicina il rientro del portiere titolare del Milan con il gruppo. Dall’intervento al polso sinistro dello scorso 13 ottobre sembrava occorressero almeno 2 mesi per un pieno recupero. In realtà il francese è clinicamente guarito e lo vedremo in campo nel mese di dicembre

INFERMERIA MILAN: LE CONDIZIONI DI TOMORI E REBIC