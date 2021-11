Il Cagliari porta a casa un punto dalla trasferta contro il Sassuolo e interrompe una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Un pareggio che fa contento Walter Mazzarri , il quale però esprime anche un pizzico di rammarico ai microfoni di Sky Sport: "Per come la vedo, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che mette in difficoltà tutti in casa. Nel finale con un po' più di calma potevamo anche vincere , però è stata una gara equilibrata, con tante occasioni da gol. Era importante interrompere la serie di risultati negativi , che erano arrivati anche con prestazioni migliori di quella di oggi".

"Dobbiamo avere un'anima, altrimenti cambio"

Mazzarri ha proseguito, parlando dello spirito di gruppo che anche in queste settimane difficili non è mai mancato: "Io avevo chiesto questa risposta. Con Mazzarri fino al 96' si recuperavano le partite e oggi abbiamo rimontato due volte e si è tentato il 3-2 nel finale. Dobbiamo avere un'anima, combattere sempre, altrimenti cambio. Chi cala, chi ci crede meno esce fuori. Il gruppo è unito e io non mollo mai, spero di raggiungere intanto la salvezza, il minimo indispensabile, poi se le cose si fanno bene vorrei provare ad aprire un altro discorso. Cragno? In due o tre occasioni è stato bravo e ci ha salvato. Ha ritrovato la forma, anche la convocazione in Nazionale l'ha probabilmente aiutato. E' ritornato ad essere quello che è sempre stato".