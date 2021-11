Dopo il caso di positività al Covid che ha riguardato Matteo Politano nelle ore precedenti al match, il Napoli perde un altro calciatore per la sfida delle ore 18 contro l'Inter. Si tratta di Alessandro Zanoli, risultato positivo ai test effettuati dalla squadra dopo la mezzanotte: per il giovane difensore si tratta del secondo caso di positività. La società azzurra, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato come il calciatore sia già in isolamento e che il resto del gruppo (negativo ai tamponi) prenderà parte regolarmente al match di San Siro.