Trasferta in Russia per gli azzurri, decimati dalle assenze ma a caccia di punti verso la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Spalletti punta su Petagna rifornito da Elmas, Mertens e Lozano. Si rivede Lobotka a centrocampo, lui come Juan Jesus e Meret tra i pali. Rui Vitoria si affida al tandem Sobolev-Promes, occhio all'ex Inter Moses. Diretta alle 16.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD