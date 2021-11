Torino Udinese, dove vedere la partita in tv

I granata per lasciarsi alle spalle la sconfitta con lo Spezia, i bianconeri a caccia della quarta vittoria in campionato. Torino-Udinese in diretta dalle 20:45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Tre punti per riprendere nel migliore nei modi dopo la sosta, questo l'obiettivo comune di Torino e Udinese. I granata di Juric puntano a raddrizzare il proprio percorso in campionato dopo la sconfitta con lo Spezia, mentre i bianconeri di Gotti, già vittoriosi prima della pausa contro il Sassuolo, vogliono entrare in serie positiva. Entrambe le squadre si trovano a 14 punti in classifica. L'incontro dell'Olimpico Grande Torino, che chiuderà la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW.