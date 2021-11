Novanta giorni di stop: è questa la prognosi dei medici dopo l'intervento subito da Victor Osimhen a Napoli per la riduzione delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra rimediate in uno scontro aereo con Milan Skriniar nel match con l'Inter. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione qualche giorno: il suo ritorno in campo è dunque previsto non prima della fine di febbraio

Victor Osimhen è stato sottoposto a Napoli a intervento chirurgico per la riduzione delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra rimediate in uno scontro aereo con Milan Skriniar, nel corso della sfida di San Siro contro l'Inter, in cui è arrivata la prima sconfitta in campionato. Al centravanti nigeriano è stata diagnosticata una prognosi di circa 90 giorni. A comunicarlo è stato il Napoli con una nota sul proprio sito. Con tre mesi di stop, il giocatore salterà la parte finale del 2021 e l'inizio del prossimo anno compresa la Coppa d'Africa in Camerun: se rispetterà i tempi di recupero, si potrà rivedere in campo verso la fine di febbraio. Disattese dunque le speranze di Luciano Spalletti, che nella one to one con Sky aveva espresso la sua speranza di riaverlo nella partita contro il Milan in programma il 19 dicembre.