Al 55' di Inter-Napoli, in seguito a uno scontro fortuito con Skriniar, Victor Osimhen è stato costretto al cambio (sostituito da Petagna) per un evidente problema a uno zigomo, vicino all'occhio sinistro. Sospetto trauma cranico per il nigeriano, portato in ospedale per accertamenti

INTER-NAPOLI 3-2