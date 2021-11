Il Consiglio d’amministrazione della Juventus ha dato il via libera alle condizioni definitive dell’aumento di capitale da 400 milioni di euro, deciso il 29 ottobre 2021 per fronteggiare le perdite derivanti dalla pandemia da coronavirus. Secondo quanto si legge nella comunicazione del club bianconero, a partire dal 29 novembre al 16 dicembre, i vecchi soci potranno esercitare un’opzione sull’acquisto di nuove azioni ordinarie emesse (1.197.226.782). "Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni – specifica il club - oggetto dell’offerta in opzione incorpora uno sconto del 35,32% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Juventus, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura (di Borsa) del 22 novembre 2021". I diritti di Opzione saranno negoziabili sul mercato Euronext Milan dal 29 novembre al 10 dicembre, mentre quelli non esercitati entro la fine di questo periodo di opzione, saranno offerti su Euronext Milan in date che saranno comunicate successivamente.