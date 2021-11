WeForShe, lo Spezia contro la violenza di genere

Lo Spezia Calcio scende in campo contro la violenza di genere . In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il club ligure giocherà con maglie speciali il match contro il Bologna in programma domenica prossima allo Stadio Alberto Picco e valida per il 14° turno di Serie A. Sarà infatti presente la scritta #WeForShe sulle maglie dei giocatori aquilotti: questi pezzi unici verranno successivamente messi all’asta sulla piattaforma “Charity Stars” e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a Differenza Donna, Ong che opera a livello nazionale e internazionale contro la violenza maschile contro le donne, nonché centro gestionale del 1522, Numero verde nazionale Anti Violenza e Stalking.

Spezia e l'iniziativa #WeForShe: il comunicato

"Lo Spezia Calcio, consapevole di come il palcoscenico della Serie A possa diventare un mezzo di azione pratica per affrontare tematiche sensibili a livello sociale, ha deciso di sviluppare un’iniziativa di sensibilizzazione per posizionarsi chiaramente a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza di genere. Da qui nasce la campagna #WeForShe, claim scelto per sottolineare che è la forza del gruppo a fare la differenza e come solo con un progetto corale possa aiutare le vittime di violenza e abusi a vincere la sfida della vita. Il giorno 25 novembre verrà distribuito sui canali social un breve video girato in collaborazione con la Cestistica Spezzina, club di pallacanestro femminile che milita attualmente in A2, nel quale apparirà per la prima volta la scritta #WeForShe, claim che sarà presente sulle maglie dei giocatori aquilotti durante la partita Spezia-Bologna, in programma il 28 novembre sul terreno dello Stadio Alberto Picco e valida per il 14° turno di Serie A. Questi pezzi unici verranno successivamente messi all’asta sulla piattaforma “Charity Stars” e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a Differenza Donna. Inoltre, in occasione della sfida al Bologna, lo Spezia Calcio ospiterà e coinvolgerà in diverse attività una giovanissima ragazza di origine afgana, Rahila Saya, scappata dalla sua terra natia e accolta dalla regione Liguria. Rahel, che sogna di poter diventare una giornalista, sarà per una giornata accanto al team di comunicazione dello Spezia Calcio e riceverà un riconoscimento da parte della dirigenza del Club, in qualità di volto e simbolo di tutte le donne che ogni giorno, in tutto il mondo, sono costrette a vivere situazioni inimmaginabili".