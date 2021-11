Daspo a 25 ultras Juve, attaccarono la Polizia

La Questura di Torino sta notificando una serie di provvedimenti di Daspo per diversi ultras della Juventus. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, è legato agli incidenti avvenuti lo scorso 2 ottobre nel capoluogo piemontese in occasione del derby della Mole contro i granata. Il Daspo, in molti casi, è accompagnato dall'obbligo di presentazione alla polizia in concomitanza delle partite della Juventus. La Procura, inoltre, valuterà le eventuali responsabilità di carattere penale.