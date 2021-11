Atalanta, riecco Hateboer. Zappacosta recupera

Una trasferta che nei numeri da tempo non regala all'Atalanta grandi soddisfazioni ma che arriva forse al momento giusto per tentare l'allungo in classifica sui bianconeri. Gasperini è rimasto in silenzio alla vigilia della sfida di Torino ma si aspetta dai suoi una prova di livello sullo stesso piano di quelle viste nell'ultimo mese in campionato

Giampiero Gasperini vuole una vittoria all'Allianz Stadium. Gli incroci delle ultime stagioni hanno lasciato sempre grandi rimpianti all'allenatore nerazzurro. L'Atalanta spesso ha pareggiato ma la striscia di mancate vittorie nella Torino bianconera è lunghissima, addirittura 24. Sembra il momento giusto per cercare il blitz considerando però che, classifica alla mano, a rischiare di più è certamente Allegri che deve inseguire in classifica e ha un margine di errore molto ridotto.

Zappacosta recupera, Hateboer torna fra i convocati

L'Atalanta versione Champions League vista in Svizzera con lo Young Boys ha messo in mostra più i pochi difetti che i tanti pregi che la caratterizzano In Europa la qualificazione passerà dal match contro il Villarreal e questo rientra nelle previsioni della vigilia, a Torino invece una vittoria avrebbe un riflesso importante sul resto della stagione. Gasperini ritrova sulla fascia Zappacosta e spera di avere risposte più concrete dalla difesa che continua a subire troppi gol. Demiral entra in ballottaggio per una maglia con Djimsiti accanto a Palomino e Toloi. Oltre al recupero di Zappacosta la buona notizia è il ritorno in gruppo di Gosens e Hateboer ma solo il secondo è stato convocato e, curiosamente, mancava proprio dalla sfida con la Juventus in Coppa Italia dello scorso maggio. Gosens spera di esserci in Champions contro il Villarreal. L'altro ballottaggio è quello fra Pessina e Pasalic con quest'ultimo che sembra favorito visto il momento di forma che attraversa. In avanti la certezza è Zapata, Ilicic che ha riposato in Champions è pronto ad affiancarlo con Muriel e Malinowski solite alternative di lusso.