Giroud si ferma: la risonanza a cui si è sottoposto il francese ha confermato la lesione del bicipite femorale sinistro, l'attaccante verrà rivalutato tra dieci giorni. Buone notizie invece da Maignan e Tomori: hanno lavorato in gruppo, quindi sono entrambi disponibili per il prossimo match in programma domenica 28 novembre contro il Sassuolo (anche se il portiere difficilmente giocherà titolare)

MILAN, PIOLI RINNOVA FINO AL 2023