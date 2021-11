La nuova proprietà del Genoa ha scelto il nuovo direttore sportivo: è Walter Sabatini. Nelle prossime ore verrà formalizzato l'accordo e ufficializzato l'arrivo in società dell'ex ds, tra le altre, di Roma, Palermo e Bologna. Il Grifone lo ha scelto dopo aver sondato anche Ramon Planes, ex segretario tecnico del Barcellona, e Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli

Il Genoa cambia volto. Dopo l'ufficializzazione del cambio di proprietà, l'annuncio del nuovo presidente, il professore Alberto Zangrillo, e del nuovo allenatore, Andriy Shevchenko, il club ha anche tracciato la linea per quel che riguarda la figura del suo prossimo direttore sportivo: sarà Walter Sabatini. L'ex direttore sportivo, tra le altre, della Roma, del Palermo e del Bologna, è a un passo dall'accordo con il club rossoblù: vanno solo definiti gli ultimi dettagli. La scelta del club comunque porta a lui, dopo che negli scorsi giorni erano stati sondati anche i nomi di Ramon Planes, ex segretario tecnico del Barcellona, e Cristiano Giuntoli, che oggi ricopre il ruolo di ds al Napoli, con cui è legato da un contratto fino al 2024. Sabatini, inoltre, ha manifestato subito la disponibilità per diventare il nuovo ds del Genoa, che a sua volta lo ha ritenuto l'uomo giusto per far partire il nuovo ciclo del club, appena rilevato dalla società americana 777 Partners.