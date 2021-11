Problema muscolare per Chiesa: out dopo 45 minuti

L'esterno bianconero si è accasciato a terra a fine primo tempo e non è più rientrato in campo per la ripresa: condizioni da monitorare in vista dei prossimi impegni. Al suo posto è entrato Federico Bernardeschi, tornato dopo l'infortunio subito in Nazionale

Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che è stato costretto a sostituire Federico Chiesa al termine del primo tempo di Juventus-Atalanta. L'esterno bianconero si è accasciato a terra al momento del duplice fischio dell'arbitro dopo la fine dei primi 45 minuti e non è più rientrato in campo per il secondo tempo. Chiesa era stato uno dei più pericolosi per la Juventus nel corso del primo tempo, con i suoi strappi aveva provato a mettere in difficoltà la squadra di Gasperini. Chiaramente le sue condizioni sono da monitorare, soprattutto perché la Juventus è attesa da tanti impegni ravvicinati. Martedì c'è il turno infrasettimanale a Salerno, poi la sfida interna contro il Genoa e, successivamente, l'ultima gara del girone di Champions League contro il Malmeo e quella di campionato a Venezia (l'11 dicembre).