D'Aversa: "Vittoria meritata, grande reazione"

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria che, dopo la Salernitana, ha battuto anche l'Hellas Verona a Marassi. Sei punti che fanno respirare la squadra di Roberto D'Aversa , ora a 15 punti in classifica. "Avevamo tanta voglia di vincere, nonostante il gol subito nel nostro momento migliore – ha dichiarato l'allenatore blucerchiato - I ragazzi sono stati bravi a sconfiggere la sfortuna , perché dopo un cambio forzato ci siamo trovati sotto di un gol immeritatamente. Però la squadra è stata brava nella ripresa a ribaltare una partita non semplice contro un avversario che viaggiava a un ritmo importante. Merito a quelli che hanno fatto una grande gara, sia i titolari che quelli che sono entrati a partita in corso. Nel primo tempo potevamo fare gol, ma non abbiamo concretizzato come nel secondo. Il Verona ti fa giocare male perché gioca a tutto campo e ha messo in difficoltà tutti. Ma, guardando tutta la partita, abbiamo meritato a livello di risultato e di prestazione. Merito dei ragazzi che hanno fatto una grande partita".

"Ekdal fondamentale. Diamo continuità a questi risultati"

Decisivo il primo gol stagionale di Ekdal, uno dei leader di questa squadra: "Parla poco, ma fa parlare il campo. Le fatiche degli Europei e una serie di problemi fisici non gli hanno permesso di giocare con continuità. Ma ora è importante aver ritrovato un giocatore fondamentale, mi fa piacere che abbia anche segnato, questo gli dà più fiducia nei suoi mezzi. Sono contento per lui come per Murru, che è un altro che dà sempre tutto in allenamento. Ora abbiamo tante partite ravvicinate, non dobbiamo più pensare alla vittoria perché martedì affrontiamo una squadra forte come la Fiorentina. Noi abbiamo resettato tutto, da Salerno è iniziato il nostro campionato e oggi era la seconda partita. Dobbiamo dare continuità alle ultime due gare e lavorare con entusiasmo, ma non oltre perché la classifica dobbiamo ancora migliorarla".