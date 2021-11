Venezia-Inter, dove vedere la partita in tv

Al Pierluigi Penzo di Venezia, i padroni di casa di Zanetti ospitano l'Inter di Simone Inzaghi: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dopo la doppia vittoria a San Siro contro Napoli e Shakhtar Donetsk, l'Inter vuole chiudere una settimana perfetta battendo il Venezia. I nerazzurri saranno di scena al Pierluigi Penzo alle ore 20.45, contro la squadra di Paolo Zanetti. Gli arancioneroverdi sono reduci da ben due successi fila, l'ultimo ottenuto al Dall'Ara contro il Bologna. In precedenza, invece, il Venezia ha battuto, proprio nello stadio di casa, la Roma di Josè Mourinho. Avversario da non sottovalutare, quindi, per l'Inter di Inzaghi, che però vuole a tutti i costi proseguire la rincorsa al primo posto, che ora dista 4 punti.