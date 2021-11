Piove sul bagnato in casa Juventus, che dopo la sconfitta contro l'Atalanta nella tredicesima giornata di Serie A si trova a dover fare i conti con l'infortunio di Federico Chiesa. L'esterno offensivo bianconero, che sabato sera ha lasciato il campo dopo il primo tempo per un probema muscolare al flessore della gamba sinistra, questa domenica si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato si tratti di una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Questo il comunicato della Juventus: "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia". Per lui il 2021 è finito. Lo stesso Chiesa, uscendo dal JMedical, aveva confidato ai tifosi che gli chiedevano un selfie: "Mi sa che starò fermo per un po'..."