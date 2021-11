1/22 ©LaPresse

I NUMERI DI CALHA - Gol partita contro il Venezia, il quarto in stagione. Con tre assist in quindici presenze. Ha segnato in tre partite di fila (derby, Napoli e Venezia) per la prima volta in carriera tra Serie A e Bundes. Ne ha fatti quattro in campionato (in 12 match): tanti quanti ne aveva realizzati in tutta la passata stagione di A (in 33 gare). Ma soprattutto è una certezza quando prende la mira da lontano…

LE PAROLE DI SIMONE INZAGHI DOPO LA PARTITA