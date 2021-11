Inzaghi: "Ottimo momento, dovevamo chiudere prima"

Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro il Venezia: "Grandissima partita di personalità per chiudere una settimana importantissima, ma dovevamo segnare prima il secondo gol. Scudetto? Dicevano che sarebbe stato un anno di transizione, ma stiamo crescendo. Per Darmian c'è un po' di preoccupazione" VENEZIA-INTER 0-2, HIGHLIGHTS Condividi

Una vittoria per riprendere il distacco di tre punti dall'Atalanta e mettere pressione a Milan e Napoli. Il 2-0 dell'Inter sul Venezia ha soddisfatto Simone Inzaghi, che ha analizzato così la partita e lo stato di forma dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport: "È un ottimo momento. Abbiamo chiuso una settimana importante perché giocare tre partite in sei giorni non è semplice. Però Abbiamo fatto una grandissima partita di personalità, perché abbiamo espresso un ottimo calcio. L'unica pecca è che dovevamo segnare prima il secondo gol, perché tenere una partita aperta con una squadra come il Venezia non va bene. Siamo l'Inter, dovevamo segnare prima il secondo gol. Chiudiamo bene però una settimana importantissima per noi", ha detto.

"Dicevano che sarebbe stato un anno di transizione..." Dopo il commento sulla partita, Inzaghi è passato agli obiettivi dell'Inter, indicata da molti come favorita per lo scudetto: "A me fa piacere, poi magari per qualcuno può essere un mettere le mani avanti dandoci come campioni d'Italia. Qualcuno diceva che doveva essere un anno di transizione, di ricostruzione, di salvataggio della società. Io ho trovato una società che mi sta aiutando in tutto e per tutto, dei ragazzi straordinari e stiamo crescendo. Dobbiamo ancora fare della strada perché abbiamo messo dei giocatori molto funzionali, ma sono nuovi. Dobbiamo continuare così. Il primo obiettivo erano gli ottavi di finale in Champions e ce l'abbiamo fatta. Ora, fino a febbraio, potremo pensare al campionato, eccezion fatta per quando andremo a Madrid".