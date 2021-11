Il capitano granata ha improvvisamente interrotto la propria corsa ed è andato a terra, chiedendo il cambio al minuto 80. A preoccupare maggiormente è il modo in cui Belotti ha abbandonato il terreno di gioco, sorretto da due membri dello staff medico e non riuscendo nemmeno a poggiare a terra la gamba destra. "Penso si sia stirato di brutto", ha detto Juric a fine partita

Una stagione cominciata sotto una cattiva stella e che sembra continuare in modo disgraziato: si fa male ancora Andrea Belotti, costretto a uscire per infortunio al minuto 80 di Roma-Torino. L'attaccante granata ha interrotto improvvisamente la propria corsa, crollando a terra, vittima con tutta probabilità di un infortunio muscolare. A preoccupare maggiormente è stato il modo in cui Belotti ha abbandonato il terreno di gioco, accompagnato a braccia da due membri dello staff medico, non riuscendo nemmeno a poggiare il piede destro a terra. Il capitano del Toro si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, ma le prime sensazioni sono tutt'altro che positive.