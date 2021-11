7/16 ©Getty

Aurelio De Laurentiis ha spiegato perché ha accarezzato il piede sinistro della statua di Maradona: "Un piede così importante non può che essere un viatico per ricominciare ogni volta in maniera forte, nel senso che quando si scende in campo, in qualunque occasione della propria vita e per ogni tipo di azione che si voglia intraprendere, bisogna partire, si dice, con il piede giusto. E non si può assolutamente negare che il piede di Maradona fosse che quello giusto è chiaro. Accarezzarlo è anche un viatico di scaramanzia non da poco".