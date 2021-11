Napoli si conferma un tabù per Maurizio Sarri. Dopo quasi due anni l'allenatore è tornato al "Maradona" e, per la quinta volta in carriera, non è riuscito a vincere da avversario. La sconfitta 4-0 della sua Lazio contro gli azzurri di Spalletti, però, porta con sé delle ferite importanti a causa dell'atteggiamento biancocelesti: "La squadra aveva fatto dei passi in avanti, come è solito ogni quattro o cinque partite vengono fuori gare di questo tipo - spiega Sarri dopo il match - Il Napoli ha fatto una grande partita, credo che sia superiore anche alle altre dell’alta classifica. Napoli ce l'ho nel cuore, mi piace la città e i napoletani: non è una città normale per me. Sul match c’è poco da dire, eravamo in difficoltà perenne. L’approccio non è stato giusto, sui primi due gol ci abbiamo messo del nostro. È un match senza recriminazioni".