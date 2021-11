L'allenatore azzurro dopo la vittoria contro i biancocelesti: "Siamo stati impeccabili nelle scelte, la prestazione di squadra è stata incredibile. Dobbiamo goderci ogni match dall'inizio alla fine, senza paura di giocarcela" NAPOLI-LAZIO 4-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

La vittoria più bella del Napoli targato Luciano Spalletti, adesso capolista solitaria del campionato. Non ha dubbi l'allenatore azzurro dopo la vittoria 4-0 contro la Lazio: il Napoli sceso in campo al "Maradona" è stato il migliore visto finora. "È la vittoria più bella del mio Napoli - spiega Spalletti - Eravamo reduci da 2-3 risultati particolari e prestazioni sotto il nostro livello. Tornare a vincere, fare gol e macinare bel gioco contro una big come la Lazio ha un significato più importante". Da parte di Spalletti arrivano parole d'elogio nei confronti di tutti i giocatori: "Siamo stati impeccabili sulle scelte da fare, la Lazio ha faticato. Nelle ultime partite siamo stati poco qualitativi nelle scelte, ma oggi la squadra ha fatto bene. Esaltare soltanto Mertens sarebbe riduttivo perché la prestazione di squadra è stata incredibile".

"Dobbiamo goderci ogni match" leggi anche Napoli show, 4-0 alla Lazio nel segno di Mertens Guardando al recente passato, Spalletti si è soffermato sull'atteggiamento della squadra, diverso contro la Lazio rispetto alle ultime uscite: "Nelle ultime partite abbiamo un po' avvertito la tensione - ammette l'allenatore - I calciatori oggi volevano stare in campo per godersi la partita il più possibile, sin dall'inizio. Questo evidenzia la mentalità e la personalità, il non accettare la mediocrità. Dobbiamo goderci ogni match dal primo al novantesimo minuto. Non bisogna aver paura di giocarsela, ma paura di non aver provato a fare le cose. Quando hai un atteggiamento corretto e ciò che ti esalta, non c'è timore".