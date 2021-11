Serie A, il calendario del prossimo turno

Il terzo turno infrasettimanale della stagione verrà aperto martedì alle 18:30 da Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. Trasferta in Campania per la Juventus, che verrà ospitata dalla Salernitana. Il Milan incontra il grande ex Shevchenko, che proverà a conquistare i primi 3 punti sulla panchina del Genoa, mentre il Napoli farà visita al Sassuolo

Tour de force per la Serie A, che è pronta a scendere in campo per la quindicesima giornata di campionato. Tutti in campo da martedì 30 novembre per il terzo turno infrasettimanale della stagione, che verrà aperto da Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria alle 18:30. Trasferta a Salerno per la Juventus di Max Allegri, mentre l'Inter, mercoledì 1 dicembre, ospiterà lo Spezia in casa. Il Napoli, invece, farà visita al Sassuolo di Alessio Dionisi, mentre il Milan di Pioli sarà impegnato sul campo del Genoa del grande ex Shevchenko.