Mentre il cileno era a San Siro per il derby contro il Milan alcuni ladri sono entrati nella sua villa in provincia di Como, una zona colpita nell'ultimo periodo da furti nelle abitazioni. Al giocatore sono stati rubati ori, gioielli e un fuoristrada da quattrocentomila euro. I ladri avevano provato anche a rubare la Ferrari del giocatore, senza riuscirci. I Carabinieri continuano a indagare per individuara i responsabili