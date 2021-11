Ospite dell'Inter club della Regione Lombardia, il dirigente nerazzurro ha toccato molti temi, a partire dalle plusvalenze: "L'Inter non ha problemi. Il modello italiano deve basarsi sul player trading: siamo un campionato di transizione, dobbiamo produrre giocatori". Marotta ha poi confermato l'impegno nel club della famiglia Zhang e sul rinnovo di Brozovic ha detto: "Possiamo arrivare a un accordo" Condividi

Dalla qualificazione agli ottavi di Champions al tema delle plusvalenze, passando per il rinnovo di Brozovic: Beppe Marotta ha parlato a lungo, ospite dell'Inter club della Regione Lombardia. A partire dal tema caldo in questi giorni del mercato e delle plusvalenze, l'Ad nerazzurro ha un pensiero chiaro sul calcio italiano: "Il modello italiano deve capire che il player trading è indispensabile.Noi dobbiamo ridurre i costi e produrre calciatori. Vendere i giocatori è fondamentale per le società perché il nostro è un campionato di transizione, non più un campionato dove tutti restano fino a fine carriera. L'Inter con le plusvalenze non ha problemi." C'è poi spazio anche per il suo rinnovo come dirigente nerazzurro: "Il mio rinnovo? Con Zhang noi dirigenti abbiamo un ottimo rapporto. Noi dirigenti, Ausilio, Baccin, Samaden e io, siamo contenti di proseguire nell'Inter e alla prima occasione nella quale arriverà a Milano Zhang, oppure in un'altra maniera, cercheremo di finalizzare la cosa".

"Penso che per Brozovic si possa arrivare a un accordo" vedi anche Black Friday sul mercato: i campioni in scadenza L'Ad nerazzurro non si è tirato indietro anche sui temi dei rinnovi, a partire da quello di Brozovic, pedina sempre più fondamentale nel centrocampo dell'Inter: "Se i calciatori vogliono rimanere con noi siamo contenti. Da parte nostra non possiamo dispensare milioni, ma se loro capiscono il nostro modello, si può proseguire insieme. L'Inter è in grado di dare tanto e credo che per Brozovic si possa arrivare a un accordo". Spazio anche al mercato di gennaio e ai nomi caldi che potrebbero muovere le trattative: "Il mercato di gennaio? E' un mercato di riparazione e difficile. La nostra rosa non ha falle o buchi. Non necessita di ritocchi perché i risultati dicono che siamo competiti. Non credo che faremo grandi operazioni. Baccin, che è bravissimo come Ausilio, è lì per identificare i prodotti che fanno al caso del nostro progetto. Vlahovic? Spero che lui e la Fiorentina riescano a risolvere i loro problemi. Sarebbe bello che continuassero insieme. È uno dei giovani più importanti del campionato italiano. Noi in quel reparto siamo messi bene con Dzeko, Martinez e gli altri. Puntare per il prossimo anno su un 9? Ci sono operazioni che non possiamo concludere. Noi pensiamo in grande e vedremo quello che sarà possibile fare". Infine un ritorno sull'addio di Lukaku: "Cosa è successo con Lukaku? La sua volontà era quella di tornare in Inghilterra e l'Inter non poteva rinunciare a quella cifra. Se non ci fosse stata la volontà del calciatore di andarsene però Zhang non lo avrebbe mandato via. Io via dalla Juventus? Come per gli allenatori, anche per i dirigenti ci sono dei cicli. Sono felicissimo di essere all'Inter e quando ero a Varese andavo spesso ad Appiano Gentile a vedere l'Inter"