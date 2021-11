Napoli-Lazio, scontri ultras-polizia: 5 arresti

Un vero e proprio assalto che ha dato vita ad alcuni momenti di guerriglia. Prima del match del Diego Armando Maradona fra Napoli e Lazio alcune decine di ultras del Napoli hanno attaccato un autobus che trasportava allo stadio i tifosi della Lazio, in quel momento scortato dalla polizia. I fatti sono successi in via Barbagallo e l'attacco è avvenuto con bottiglie, fumogeni e petardi da un gruppo con caschi e passamontagna e armati di bastoni chiodati, intenzionati a venire a contatto con i tifosi ospiti.

Sei agenti contusi, cinque ultras del Napoli arrestati

Il bilancio finale degli incidenti è di sei poliziotti che hanno riportato contusioni. Gli ultras hanno fatto resistenza alle forze dell'ordine con mazze, caschi e cinghie. In tutto ne sono stati fermati sette. Cinque fra i 30 e 39 anni, alcuni con precedenti e già sottoposti a Daspo, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e per possesso o utilizzo di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive; due sono stati anche denunciati per lesioni aggravate e uno di loro anche per aver violato la misura del Daspo cui era attualmente già sottoposto. In aggiunta a questi altri due, di 36 e 25 anni sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Per tutti e sette, appartenenti ai gruppi ultras napoletani, è stata avviata la procedura per l'emissione del Daspo