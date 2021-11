Udinese, squadra in ritiro. Pereyra si opera

Squadra in ritiro

Un'assenza pesante per i bianconeri di Gotti che hanno vinto una sola delle ultime undici partite disputate. Una situazione difficile, tanto che la squadra andrà in ritiro da lunedì sera per preparare al meglio la partita contro la Lazio, in programma giovedì alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.