Italiano: "Grande reazione, ora serve continuità"

Altra importante vittoria al Franchi per la Fiorentina che, per la quarta volta consecutiva, deve rimediare sul proprio campo a una sconfitta esterna. È accaduto anche contro la Sampdoria, gara in cui è arrivato un convincente successo per 3-1 che permette ai viola di riscattare il ko di Empoli. Una reazione che è piaciuta a Vincenzo Italiano: "Venivamo da una sconfitta arrivata negli ultimi cinque minuti, dopo una partita giocata come questa – le parole dell'allenatore - Ho capito che qui non si può mai star tranquilli e bisogna quindi stare sempre attenti fino all’ultimo minuto. Ma i miei ragazzi hanno reagito bene. Purtroppo siamo spesso costretti a rimediare in casa a un risultato negativo, per ora ci stiamo riuscendo. Speriamo di trovare continuità, ma siamo contenti dei tre punti".