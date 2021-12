L'allenatore dopo la vittoria per 2-0 a San Siro: "Avevamo delle defezioni ma sono molto soddisfatto dei ragazzi. Sappiamo però di non aver fatto ancora nulla e sabato ci aspetta un'altra gara impegnativa contro la Roma. Dobbiamo continuare su questa strada, perché davanti si corre". E fa il punto sui possibili recuperi in difesa in vista della Roma

"Ho fiducia nei rigoristi. Dumfries valore aggiunto"

L'allenatore dell'Inter parla anche del capitolo rigoristi, con Lautaro a segno per il 2-0 e per la seconda partita di fila dal dischetto. "Ho dei buoni tiratori come Lautaro, Calhanoglu e Perisic e ho fiducia in loro. Si stanno alternando. Siamo il miglior attacco e creiamo tantissimo. Penso ci sia poco da dire ai ragazzi". L'allenatore si sofferma anche sulla crescita costante di Calhanoglu: "Calha ci ha messo del suo, è un giocatore di qualità e quantità, che cresce di partita in partita. Sono soddisfatto di lui, così come di tutti gli altri". Parole di stima anche per Dumfries: "Ha fatto molto bene, l'ho sempre utilizzato alternandolo con Darmian. Viene da un altro campionato e bisogna avere pazienza perché sarà sicuramente un valore aggiunto per me e per l'Inter. È un ragazzo positivo, che si allena sempre nel migliore dei modi e si è inserito bene nello spogliatoio".