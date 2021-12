L'allenatore della Roma dopo la sconfitta di Bologna si sofferma sui tanti falli subiti da Zaniolo: "Sta diventando impossibile per lui, si sente chiaramente in tutti gli atteggiamenti che hanno nei suoi confronti. Sto male per lui, è veramente difficile". E sulle assenze per squalifica di Abraham e Karsdorp sabato contro l'Inter: "Dovremo inventarci una squadra"

"Se fossi in Zaniolo inizierei a pensare di lasciare la Serie A, mi sento male per lui per quello che deve subire". Parola di José Mourinho al termine di Bologna-Roma 1-0. Lo Special One si è soffermato sul trattamento riservato dagli avversari al numero 22 della Roma: "Sta diventando impossibile per lui, si sente chiaramente in tutti gli atteggiamenti che hanno nei suoi confronti". Nel corso della partita, è stato ammonito anche Mourinho: "Riguardo il mio cartellino giallo - la spiegazione dell'allenatore portoghese - il signor Pairetto mi ha lasciato parlare con lui a fine partita e siccome ha avuto questo atteggiamento nei miei confronti, preferisco non fare alcun commento al riguardo. Tutto quello che dovevo dire l'ho detto a lui".