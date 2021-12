Vice di Schevchenko al Genoa così come prima con la nazionale ucraina, ma soprattutto 35 anni di Milan fra campo e panchina: "Quelle maglie non saranno mai come le altre - ammette Tassotti in diretta a Sky Sport 24 a poche ore dalla sfida contro i rossoneri -. Il Milan sta tornando grande e si giocherà lo scudetto fino alla fine con Napoli e Inter. Ma dobbiamo pensare alla classifica del Genoa. Ibra-Sheva sarebbe stata una coppia super…"

GENOA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI