Juric: "Belotti? Spero rientri prima di febbraio"

"Dispiace per il Gallo, starà fuori a lungo: mi auguro e spero che torni prima di metà febbraio, anche se lo perdiamo per un periodo importante". L'allenatore del Torino, Ivan Juric, commenta così l'infortunio di Andrea Belotti, costretto a fermarsi per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro che lo terrà lontano dai campi di gioco per lungo tempo. Un infortunio, quello del capitano granata, che potrebbe spingere la società del presidente Urbano Cairo a intervenire sul mercato durante la sessione di riparazione: "Noi abbiamo due attaccanti e il mercato si fa a luglio e agosto, quello di gennaio non mi piace. Se qualcuno può alzare il livello va bene, ma non andrò a chiederlo. Poi vedremo, ma in ogni caso si farà poco", ha proseguito Juric. Sul momento della squadra: "Stiamo crescendo benissimo, a Roma spiace aver perso ma abbiamo mandato segnali positivi. Siamo in crescita, sono contento per come giochiamo e come ci alleniamo".