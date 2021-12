Costretto a uscire per infortunio dopo 40 secondi nella partita vinta contro il Genoa, il difensore danese è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla clinica Columbus di Milano. Si è presentato alle visite in stampelle, come mostrano le immagini del video, per cui si ringrazia MilanNews. Nel pomeriggio atteso l'esito degli esami dal club rossonero

Giovedì mattina di controlli e attese per Simon Kjaer. Milan con il fiato sospeso per le condizioni del difensore danese, costretto a uscire dal campo per infortunio dopo appena 40 secondi di gioco, nella trasferta contro il Genoa. Kjaer si era fermato nel tentativo di interrompere un contropiede di Cambiaso, accusando un dolore al ginocchio sinistro, ed era stato costretto ad abbandonare il campo in barella, sostituito da Gabbia. Il giocatore danese di Pioli si è presentato in stampelle alla clinica Columbus di Milano (come mostra il video per cui si ringrazia MilanNews), dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.