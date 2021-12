Distrazione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra per il difensore senegalese, stop di almeno 4-5 settimane. Fabian Ruiz (tendinopatia adduttoria e dell'ileopsoas destro) e Insigne (contrattura del soleo sinistro) sono a rischio per la sfida contro l'Atalanta, ma le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore

Termina in anticipo il 2021 calcistico di Kalidou Koulibaly. Gli esami ai quali si è sottoposto il difensore del Napoli, uscito al minuto 80 della gara pareggiata contro il Sassuolo per infortunio, hanno infatti evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Un guaio fisico importante, che terrà il difensore senegalese lontano dai campi di gioco per almeno 4-5 settimane. La speranza di Luciano Spalletti – nella migliore delle ipotesi – è quella di riaverlo a disposizione per la prima sfida del 2022 che vedrà gli azzurri sfidare la Juventus a Torino il 6 gennaio. A questo punto resta da capire se Koulibaly parteciperà o meno alla Coppa d’Africa, valutazioni che verranno fatte con il passare dei giorni.