Fiorentina, Commisso torna in USA: ha la polmonite

Pochi giorni dopo il suo arrivo in Italia, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Il proprietario del club viola farà rientro nel suo paese già nella giornata di oggi (mercoledì) per curarsi dalla "fastidiosa polmonite" che lo ha colpito nei giorni scorsi, come fa sapere la Fiorentina attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. A causa delle condizioni climatiche non favorevoli alla guarigione e "alla situazione medica da monitorare", Commisso ha preso questa decisione, in accordo con lo staff medico viola. Il presidente della Fiorentina era arrivato in Italia sabato scorso, e aveva assistito alle partite contro l'Empoli e contro la Sampdoria. Oggi l'annuncio del rientro anticipato.