"Sta diventando impossibile per lui", aveva detto Mourinho dopo la gara di Bologna. Un messaggio chiaro nei confronti degli arbitri che, a detta dell'allenatore giallorosso, tutelerebbero poco il giocatore (due soli falli fischiati a suo favore al Dall'Ara). E i numeri cosa dicono? Ecco la top 20 dei falli subiti (e fischiati) in base ai dati della Lega Serie A. A parità di scorrettezze ricevute, è "premiato" in classifica chi ne ha accumulate di più in meno partite

VIDEO. LA FRASE DI MOU SU ZANIOLO