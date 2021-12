Napoli-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Gli azzurri per tornare subito al successo dopo il pareggio col Sassuolo, la formazione di Gasperini per centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Napoli-Atalanta, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Il Napoli per rimanere in vetta alla classifica, l’Atalanta per iscriversi di diritto nella corsa scudetto: match ad alta quota quello che si gioca questa sera al Maradona, valido per la sedicesima giornata di Serie A. La formazione azzurra, reduce dal pareggio contro il Sassuolo, sfida i nerazzurri di Gasperini che si presentano al match forti di ben 4 successi consecutivi in campionato. Il Napoli è primo in classifica a quota 36 punti, l’Atalanta invece è quarta con 31 punti.