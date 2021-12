Totti allo stadio: l'ultima volta fu vittoria per la Roma

Sarà la prima volta allo stadio per Totti dall'arrivo della nuova proprietà della Roma. L'ultimo precedente è anche benaugurante per i colori giallorossi: Roma-Milan del 27 ottobre del 2019. Allora Totti era all'Olimpico con suo figlio Christian e la partita terminò 2-1 per i giallorossi. A segno andarono, dopo il vantaggio rossonero firmato da Theo Hernandez, prima Edin Dzeko e poi Nicolò Zaniolo. Che in Roma-Inter saranno in campo, questa volta però da avversari complice il passaggio del centravanti bosniaco in nerazzurro. Sulla panchina giallorossa invece ci sarà quel José Mourinho, che alla guida dell'Inter era stato protagonista di accesi duelli con i giallorossi con Totti capitano per la vittoria dello scudetto.