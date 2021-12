La vittoria per 1-0 contro la Roma, la seconda consecutiva in campionato, ha dato ancora più fiducia e morale al Bologna , che alle 12.30 sfida al Dall’Ara la Fiorentina , reduce dal successo in rimonta contro la Sampdoria nel turno precedente. Le due squadre arrivano alla sedicesima giornata di campionato con gli stessi punti in classifica, 24.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv

approfondimento

I "Bolt" della A: i più veloci dopo 15 giornate

La gara tra Bologna e Fiorentina, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca domenica 5 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Federico Zancan, commento Nando Orsi; a bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi.