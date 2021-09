Qual è stato il giocatore più veloce delle prime due giornate del campionato? Attraverso i dati della Lega Serie A abbiamo stilato la classifica ordinata per massimo sprint raggiunto in chilometri orari. Theo Hernandez occupa ben due gradini del podio, ma non è suo il primato. In testa c'è un "insospettabile" di 38 anni…