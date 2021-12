La Sampdoria si avvia verso il cambio in panchina. Roberto D'Aversa va verso l'esonero dopo la sconfitta contro la Lazio. Il club blucerchiato ha già avviato i primi contatti con Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa. Per ingaggiare l'ex giocatore di Lazio e Inter, la Samp dovrà quindi trovare un accordo anche con il club serbo

La sconfitta di questo pomeriggio contro la Lazio costerà caro a Roberto D’Aversa . La dirigenza della Sampdoria ha deciso e l'allenatore blucerchiato va verso l'esonero , che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Intanto, il club ha già avviato i primi contatti con l'obiettivo numero uno come sostituto : si tratta di Dejan Stankovic , ex giocatore di Lazio e Inter e attuale allenatore della Stella Rossa . Il problema è proprio legato al contratto di Stankovic con il suo attuale club: le parti quindi dovranno trovare un accordo che soddisfi anche la Stella Rossa, attualmente seconda nel campionato serbo a soli tre punti dal Partizan dopo le prime diciannove giornate.

L'inizio di stagione della Sampdoria

leggi anche

Sampdoria-Lazio 1-3 HIGHLIGHTS

Dopo le prime sedici giornate, la Samp occupa la quindicesima posizione in campionato, con quindici punti ottenuti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e nove sconfitte. L'ultima arrivata proprio questo pomeriggio, in casa contro la Lazio (1-3). Quella di troppo per Roberto D'Aversa il cui futuro adesso non sembra più a tinte blucerchiate.