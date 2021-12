L'allenatore viola guarda agli obiettivi che la sua squadra può raggiungere nel corso della stagione: "Le quattro davanti hanno qualcosa in più, poi ci siamo noi e vogliamo rimanere in quella zona di classifica. Per essere da Europa ci manca ancora un po' di continuità, vediamo se dopo questa vittoria riusciremo a fare il salto di qualità"

La Fiorentina vince 3-2 sul campo del Bologna, scavalca la Roma in classifica e si porta al quinto posto. Un piazzamento che al termine della stagione vorrebbe dire qualificazione alla prossima Europa League. Una posizione che Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non vuole mollare: "Le quattro davanti hanno qualcosa in più, viaggiano fortissimo e lo stanno dimostrando. Noi siamo lì dietro, i primi ad inseguire e cercheremo di stare in quella zona di classifica. Ora che ci siamo arrivati vogliamo mantenerla, ora ci sono tre partite per finire il girone d'andata: facciamo più punti possibile e vediamo dove chiudiamo. Al momento per dire che siamo d'Europa ci manca ancora un po' di continuità".