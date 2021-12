L'attaccante argentino, costretto a uscire anzitempo nell'ultima gara contro la Roma, lunedì mattina ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato il problema muscolare. Out in Champions contro il Real Madrid, sarà rivalutato la prossima settimana

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa per il match contro il Real Madrid. L'attaccante argentino lunedì mattina ha effettuato degli esami strumentali, per valutare il problema che lo ha costretto a uscire al 59' del match dello scorso sabato contro la Roma, che hanno evidenziato un problema ai flessori della coscia sinistra come comunicato dalla società nerazzurra: "Joaquín Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana".