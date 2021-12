Autore del definitivo 3-0 sulla Roma dopo aver negato la rete a Vina, il terzino acquistato dal PSV Eindhoven si è finalmente sbloccato all'Olimpico. L'erede di Hakimi ha trovato il gol in Serie A con la maglia dell'Inter come altri suoi 9 connazionali: quali erano stati i marcatori olandesi in nerazzurro? Curiosamente solo uno su undici in tutta la storia non ha festeggiato la rete in campionato (dati Transfermarkt)

