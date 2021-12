Attuale ds degli olandesi del Vitesse, Spors è stato per tanti anni il braccio destro di Ralf Rangnick. I liguri contano di chiudere la trattativa a stretto giro

Chi è Spors

Tedesco, classe 1982, Spors non vanta un passato da calciatore, ma alle spalle ha già diverse esperienze nel mondo del calcio. Un percorso iniziato nel 2007 (era uno studente dell'università di Heidelberg) all'Hoffenheim con il ruolo di match analyst prima e capo scout poi. Un coinvolgimento crescente, come la scalata del club tedesco dalla terza serie alla Bundesliga. All'Hoffenheim conosce Ralf Rangnick che lo porta con sé al Lipsia nel 2015, diventando il suo braccio destro. Tra i giocatori seguiti da Spors, e poi approdati al Lipsia, ci sono Timo Werner e Dayot Upamecano.