Serie A, il calendario del prossimo turno

Programma della diciassettesima giornata di Serie A che sarà spalmato su quattro giorni: dal venerdì sera con il derby tra Genoa e Sampdoria al lunedì, con la Roma che ospiterà lo Spezia all'Olimpico. In mezzo, le sfide delle pretendenti allo scudetto Milan (in campo sabato), Inter, Napoli e Atalanta (tutte e tre in campo domenica).