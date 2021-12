Genoa, Johannes Spors è il nuovo general manager

Johannes Spors è il nuovo general manager dell'area football del Genoa . Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del dirigente tedesco, ex direttore sportivo del Vitesse dal quale si è congedato giovedì con il match di Conference League vinto contro il Mura. Per Spors è l'inizio di una nuova avventura dopo la parentesi in Olanda di un anno e mezzo dove, per la prima volta in carriera, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. La nuova proprietà del Genoa ha deciso di affidarsi ad un profilo giovane , occupando così la casella lasciata vuota dopo l'addio di Marroccu in concomitanza con la cessione della società.

Spors: "Approdare in Serie A è una bellissima sfida"

"Non è facile lasciare il Vitesse, ma per me è una bellissima sfida approdare in Serie A". Sono le parole di Spors che ha salutato il Vitesse con un'intervista al sito ufficiale del club: "Ciò non toglie che il Vitesse sia un club meraviglioso, dove mi sono trovato molto bene - spiega - il club ha sviluppato una visione, una strategia e un modo di giocare chiari ed è ora sulla mappa dell’Europa grazie a questa stagione, anche se non farò più parte del progetto Vitesse sono fiducioso che il futuro del club sia roseo. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff, i giocatori, i membri del consiglio di amministrazione e gli altri colleghi per la grande collaborazione e augurare loro ogni successo".