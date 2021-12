Serie A, il calendario del prossimo turno

Ultimo week-end di campionato del 2021, prima del turno infrasettimanale del 21 e 22 dicembre che chiuderà ufficialmente l'anno solare e il girone d'andata. La Serie A ha una nuova capolista, l'Inter di Simone Inzaghi, che giocherà in anticipo all'Arechi di Salerno: fischio d'inizio alle ore 20.45 con diretta sui canali Sky Sport. Il 18° turno, però, sarà aperto dalla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Genoa, in programma alle 18.30. Tre partite si giocheranno al sabato, alle ore 15 c'è un interessantissimo Atalanta-Roma. Alle 18 scende in campo la Juventus, impegnata al Dall'Ara contro il Bologna. Sabato sera giocheranno, invece, Cagliari e Udinese: si parte alle 20.45, con diretta su Sky Sport. La lunga domenica di Serie A, infine, si apre con l'anticipo delle 12.30 tra Fiorentina e Sassuolo (diretta su Sky Sport). Alle ore 15 scendono in campo Spezia ed Empoli, mentre alle 18 ci saranno due partite: Sampdoria-Venezia e Torino-Hellas Verona. La 18^ giornata di Serie A si chiude con il big match di San Siro, con il Milan che ospita il Napoli.